Evaristo Beccalossi, ex centrocampista noto per aver giocato con l’Inter, è morto all’età di 69 anni. La notizia è stata confermata dai comunicati ufficiali delle società sportive coinvolte. La sua carriera nel calcio si è svolta principalmente nel periodo in cui ha vestito la maglia nerazzurra, contribuendo a diverse stagioni della squadra. La scomparsa ha suscitato reazioni di cordoglio tra tifosi e addetti ai lavori.

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© Calcionews24.com - Morto Beccalossi, addio alla leggenda dell’Inter: l’ex centrocampista aveva 69 anni

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