Laboratorio didattico Mercogliano per natura | alla scoperta della flora locale
Venerdì 15 maggio, alle ore 16:00, il museo MIRA – via A. De Curtis, Mercogliano (AV) – ospita un nuovo appuntamento del progetto Musei per Natura dedicato ai più piccoli.Laboratorio didattico: alla scoperta della flora localeAlla scoperta della flora locale è un laboratorio didattico per bambini.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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