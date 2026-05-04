Mura botaniche alla scoperta della flora urbana

Sabato 9 maggio si terrà il secondo appuntamento primaverile di ‘Mura botaniche’, una visita guidata organizzata dagli esperti dell’Orto e Museo Botanico. Durante l’evento, verranno illustrate le caratteristiche della flora urbana, con particolare attenzione al cappero e ad altre specie presenti sulle Mura. La partecipazione è aperta a chi desidera scoprire le piante che crescono nel contesto cittadino.

Sabato 9 maggio secondo appuntamento primaverile con ‘Mura botaniche’, visita guidata con gli esperti dell’Orto e Museo Botanico che illustreranno le peculiarità della flora urbana dal celebre cappero a tutte le altre specie che crescono sulle Mura. Un'esplosione di colori e di profumi che.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Mura BotanicheLa primavera irrompe sulle Mura di Pisa che in questa stagione regalano il meglio: il risveglio delle piante e i loro fiori rendono ancora più... Leggi anche: Alla scoperta di Cittadella e le sue mura: camminare nel Medioevo