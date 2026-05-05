Alla scoperta della biodiversità locale | a Forlì un’anteprima dell’Atlante della Flora Romagnola

A Forlì, un gruppo di Guardie ecologiche volontarie ha organizzato un evento dedicato alla biodiversità locale, offrendo un’anteprima dell’Atlante della Flora Romagnola. L’iniziativa si rivolge a chi desidera conoscere le specie che vivono lungo gli argini, sulle colline e nelle pinete della regione. L’obiettivo è mostrare il patrimonio vegetale della zona attraverso immagini e dati raccolti sul territorio.

Che aspetto ha il patrimonio verde della Romagna? Quali specie popolano i nostri argini, le colline e le pinete? Per rispondere a queste domande, il raggruppamento Guardie ecologiche volontarie (Gev) di Forlì ha organizzato un appuntamento imperdibile per gli amanti della natura e della botanica.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Mura botaniche, alla scoperta della flora urbanaSabato 9 maggio secondo appuntamento primaverile con ‘Mura botaniche’, visita guidata con gli esperti dell’Orto e Museo Botanico che illustreranno le... Il paradiso della biodiversità. Alla scoperta del Parco PaneIl paradiso dei runner torna in tutta la sua bellezza: 107 chilometri di sentieri per passeggiate e pic-nic dopo il grande freddo tra ville, cascine,... Approfondimenti e contenuti Biodiversità e ricerca: il Direttore Luciano Di Martino racconta il patrimonio di orchidee del Parco della MaiellaDietro le quinte del Parco Nazionale della Maiella, per scoprire come vengano protette le oltre 80 specie e sottospecie di orchidee. montagna.tv A piedi alla scoperta delle biodiversitàOggi alle 18, con ritrovo nel parcheggio dell’oasi naturalistica di Budrio, in via Imbreto, si svolge l’iniziativa Sostenibilità locale ed educazione all’ambiente: l’oasi di Budrio e la sua ... ilrestodelcarlino.it