La Vuelle perde contro Rimini in una partita giocata al PalaTriccoli. Dopo un primo tempo che aveva entusiasmato circa duemila spettatori, la squadra si trova in difficoltà nella seconda parte del match. La gara si fa complicata e Rimini riesce ad aggiudicarsi la vittoria, lasciando i tifosi con il rammarico di non aver visto un risultato positivo fino alla fine.

Jesi, 9 maggio 2026 – Si spegne come una candela la Vuelle, dopo un primo tempo che aveva fatto sognare i quasi duemila tifosi arrivati al PalaTriccoli. La serie è lunga, ma comincia in salita e l unedì sera all’astronave bisognerà impattare per non rischiare subito l’eliminazione all’inversione di campo. Rimini la vince a rimbalzo (19 in attacco) e sulle spalle di un immenso Tomassini che a 38 anni la spiega ancora. Servono un paio di minuti ai pesaresi per riprendere confidenza dopo 15 giorni senza partite: s ul 6-0 per Rimini, è capitan Bucarelli a sbloccare i suoi con un gioco da tre punti che apre un terrificante parziale di 16-0 che annichilisce Marini e compagni.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Vuelle in esilio cede, prima sogna poi la gara si fa in salita: è Rimini a portarla a casa

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