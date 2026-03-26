Erosione costiera il problema che ignoriamo mentre siamo sotto l’ombrellone

Durante una giornata di incontri presso la Caserma Villa Ginori di Marina di Cecina, si è discusso del progetto Ammirare, dedicato alle azioni e metodologie per migliorare la resilienza degli arenili. La riunione ha coinvolto diversi partecipanti che hanno analizzato le strategie per affrontare l’erosione costiera, un fenomeno in crescita che interessa le aree di balneazione.

MARINA DI CECINA – Il progetto Ammirare – Azioni e Metodologie per il Miglioramento della Resilienza degli Arenili – ha animato un’intera giornata di lavori alla Caserma Villa Ginori di Marina di Cecina. Istituzioni, ricercatori e operatori del settore balneare si sono riuniti per affrontare il tema dell’erosione costiera e degli effetti del cambiamento climatico sulle coste mediterranee. L’evento, intitolato Custodi della spiaggia: ecosistema da conoscere, condividere e difendere, rappresenta la tappa intermedia del programma Interreg Marittimo Italia-Francia. Al tavolo si sono seduti rappresentanti di Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica e Provenza-Alpi-Costa Azzurra, chiamati a confrontarsi su una domanda sempre più urgente, quella di come rendere le coste più resilienti senza compromettere la fruizione turistica. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Erosione costiera, il problema che ignoriamo mentre siamo sotto l’ombrellone Articoli correlati Erosione costiera e mareggiate, Legacoop: "Una fragilità strutturale che richiede investimenti"Il presidente Lucchi: "È indispensabile che la Regione convochi al più presto un incontro con cooperative ed enti locali per fare il punto sugli... Erosione costiera, i progetti che 'difenderanno' i litorali 'a rischio' di Rodi Garganico e ZapponetaLa Regione Puglia investe 16 milioni di euro per ‘difendere’ i litorali dall'azione, continua e distruttiva, dell'erosione costiera. Altri aggiornamenti su Erosione costiera Temi più discussi: Porto riaperto, ma resta il problema dell'erosione costiera; Erosione costiera: stanziati 28 milioni per tutta la Puglia; Erosione costiera in Puglia, stanziati 4 milioni di euro per Bari e provincia: Interventi rapidi; Notizie tematiche - Dalla spiaggia al fondale: le banquette di posidonia come risorsa. Erosione costiera, il presidente Tarantino: Provincia pronta a pre-valutazione dei progettiLe parole del presidente della Provincia di Lecce sul tema dell'erosione costiera e sul nuovo modello di governance multilivello ... leccesette.it Erosione costiera a Barletta, Passero: Serve l’impegno di tutti per risolvere il problemaBARLETTA - La strada per una rapida risoluzione dei problemi derivanti dall’erosione costiera della litoranea di Levante a Barletta è stata tracciata. La Regione Puglia è scesa in campo fornendo alle ... giornaledipuglia.com Erosione costiera a Ricadi: passi in avanti per il ripascimento della spiaggia di Santa Maria x.com Si informa la cittadinanza che, nell'ambito del piano di tutela e salvaguardia del nostro litorale, sono in fase di avvio gli interventi strategici per il contrasto all'erosione costiera anche in località Monteparasco/Caggioni. L’obiettivo prioritario dei lavori è la messa - facebook.com facebook