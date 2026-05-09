Reggio Emilia si prepara ad accogliere la principessa del Galles, Kate Middleton, prevista per mercoledì e giovedì. La visita si concentra sull’osservazione e lo studio del metodo educativo noto come Reggio Approach. La presenza della rappresentante della famiglia reale britannica rappresenta un momento di attenzione ufficiale verso questa città, nota proprio per questa metodologia pedagogica. La visita si svolgerà in diverse strutture educative del territorio.

Reggio Emilia, 9 maggio 2026 – È iniziato il conto alla rovescia per l’arrivo della principessa del Galles, Kate Middleton, attesa mercoledì e giovedì nella nostra città per approfondire e studiare il cosiddetto Reggio Approach. E mentre si attende di conoscere il programma – stretto nel più alto riserbo, per “ragioni di sicurezza” –, cresce anche l’orgoglio cittadino di rappresentare una storia che ha saputo attrarre, nel tempo, studiosi, premi Nobel e, ora, una futura regina. Col passare delle ore, emergono anche nuovi dettagli sull’origine di questa storica visita. Kate Middleton, il suo parrucchiere è il reggiano Rossano Ferretti: “Una...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La visita di Kate, l’origine del forte legame fra Reggio Emilia e il Regno Unito

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