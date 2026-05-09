Pubblicare il 9 maggio una recensione di Che cosa sono le Br significa leggerlo anche alla luce del corpo di Aldo Moro ritrovato in via Caetani quarantotto anni fa. Non perché il libro di Giovanni Fasanella e Alberto Franceschini sia soltanto sul sequestro e sull’assassinio del presidente della Dc. La sua forza sta nel ricostruire la lunga genealogia delle Brigate rosse: il terreno politico, culturale e umano in cui la lotta armata prese forma, e le zone d’ombra che ne accompagnarono la trasformazione. Proprio quella traiettoria, però, conduce al caso Moro come punto di massima condensazione della tragedia italiana. La nuova edizione per Fuoriscena non è una semplice ristampa del saggio uscito nel 2004 per Rizzoli.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La verità storica. La Brigate rosse non furono un corpo estraneo

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Napoli, inchiesta Carc: il fantasma delle Brigate Rosse scuote la politica? Cosa sapere La Procura di Napoli indaga i membri dei Carc per associazione sovversiva tipo Brigate Rosse.

Attacca un comunicato sindacale e il simbolo delle Brigate rosse: indaga la DigosUn volantino sindacale e un foglio con il simbolo delle Brigate rosse sono apparsi questa mattina in via del Ghirlandaio, a poca distanza.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: La verità storica. La Brigate rosse non furono un corpo estraneo; 3 maggio. Libertà di stampa? Quanta ipocrisia nell’ossequiare i potenti…; ''Piersanti Mattarella ucciso dalle Br'': quello di Valditara non è un lapsus.

Mons. Gallagher, 'cercare la verità storica non ostacola la riconciliazione'Sessant'anni dopo la lettera dei vescovi polacchi ai vescovi tedeschi, ricordata oggi anche da Papa Leone XIV nell'udienza generale, il suo messaggio è stato rievocato in un convegno alla Pontificia ... ansa.it

David Uclés: la verità storica e il realismo magico per raccontare la guerra civile spagnolaDavid Uclés: la verità storica e il realismo magico per raccontare la guerra civile spagnola Giovane scrittore di grande successo in Spagna. Il suo romanzo La penisola delle case vuote è stato ... rainews.it

Era il 9 maggio 1978 quando Aldo Moro fu barbaramente ucciso - dopo 55 giorni di prigionia - dalle Brigate Rosse. A 42 anni di distanza da quel tragico evento resta una figura politica indimenticabile. x.com

Struttura non letale e brigate utili in arrivo su PS reddit