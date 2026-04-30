Attacca un comunicato sindacale e il simbolo delle Brigate rosse | indaga la Digos

Questa mattina, in via del Ghirlandaio, sono stati trovati un volantino sindacale e un foglio che riporta il simbolo delle Brigate rosse, entrambi posizionati vicini tra loro. La presenza di questi materiali ha portato gli agenti della Digos a intervenire per accertare l’origine e il significato degli oggetti, e per raccogliere eventuali elementi utili alle indagini. La zona è stata immediatamente transennata e messa sotto controllo.