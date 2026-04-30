Attacca un comunicato sindacale e il simbolo delle Brigate rosse | indaga la Digos
Questa mattina, in via del Ghirlandaio, sono stati trovati un volantino sindacale e un foglio che riporta il simbolo delle Brigate rosse, entrambi posizionati vicini tra loro. La presenza di questi materiali ha portato gli agenti della Digos a intervenire per accertare l’origine e il significato degli oggetti, e per raccogliere eventuali elementi utili alle indagini. La zona è stata immediatamente transennata e messa sotto controllo.
Un volantino sindacale e un foglio con il simbolo delle Brigate rosse sono apparsi questa mattina in via del Ghirlandaio, a poca distanza. Stando a quanto riporta Il Piccolo, la Digos indaga su chi abbia attaccato i due fogli rispettivamente sulle abitazioni e su un cassonetto con lo scotch di.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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