La vera Marilyn Monroe nell’ultima intervista rilasciata prima della sua morte che sarà pubblicata insieme a oltre 400 foto inedite e insolite
Una delle ultime interviste rilasciate da Marilyn Monroe prima della sua scomparsa sarà pubblicata a breve, accompagnata da più di 400 foto inedite e insolite. L’intervista, realizzata poco prima della sua morte, contiene dichiarazioni e dettagli che non erano mai stati resi pubblici prima d’ora. La pubblicazione offre uno sguardo nuovo sulla vita e sulla personalità dell’icona di Hollywood, attraverso materiali che non erano mai stati mostrati al pubblico.
La “vera” Marilyn Monroe svelata nell’ultima intervista rilasciata prima della sua morte. A sessantaquattro anni dalla scomparsa della diva, e in prossimità di quello che sarebbe stato il suo centesimo compleanno, verrà pubblicata l’intervista integrale raccolta da Richard Meryman per la rivista Life. L’intervista inedita a Marilyn Monroe in un libro. L’intervista, insieme a ben 400 foto scattate nella sua villa di Brentwood, è contenuta nel libro Marilyn: The Lost Photographs – The Last Interview, un volume in uscita a fine maggio che restituisce un ritratto autentico e inedito di una delle donne più celebri del Novecento. Il progetto nacque nei primi mesi del 1962, quando il giornalista Richard Meryman decise di scrivere un articolo sulla fama.🔗 Leggi su Amica.it
Chi ha Ucciso Marilyn Monroe Il Segreto Mai Svelato
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"Le persone dolci non sono ingenue né stupide, né tanto meno indifese. Anzi, sono così forti da potersi permettere di non indossare nessuna maschera. Libere di essere vulnerabili, di provare emozioni, di correre il rischio di essere felici. " (Marilyn Monroe) facebook
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Riferimento a Marilyn Monroe di Alison reddit