La vera Marilyn Monroe nell’ultima intervista rilasciata prima della sua morte che sarà pubblicata insieme a oltre 400 foto inedite e insolite

Una delle ultime interviste rilasciate da Marilyn Monroe prima della sua scomparsa sarà pubblicata a breve, accompagnata da più di 400 foto inedite e insolite. L’intervista, realizzata poco prima della sua morte, contiene dichiarazioni e dettagli che non erano mai stati resi pubblici prima d’ora. La pubblicazione offre uno sguardo nuovo sulla vita e sulla personalità dell’icona di Hollywood, attraverso materiali che non erano mai stati mostrati al pubblico.

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