La vera Marilyn Monroe nell’ultima intervista rilasciata prima della sua morte che sarà pubblicata insieme a oltre 400 foto inedite e insolite

Da amica.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delle ultime interviste rilasciate da Marilyn Monroe prima della sua scomparsa sarà pubblicata a breve, accompagnata da più di 400 foto inedite e insolite. L’intervista, realizzata poco prima della sua morte, contiene dichiarazioni e dettagli che non erano mai stati resi pubblici prima d’ora. La pubblicazione offre uno sguardo nuovo sulla vita e sulla personalità dell’icona di Hollywood, attraverso materiali che non erano mai stati mostrati al pubblico.

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La “vera” Marilyn Monroe svelata nell’ultima intervista rilasciata prima della sua morte. A sessantaquattro anni dalla scomparsa della diva, e in prossimità di quello che sarebbe stato il suo centesimo compleanno, verrà pubblicata l’intervista integrale raccolta da Richard Meryman per la rivista Life. L’intervista inedita a Marilyn Monroe in un libro. L’intervista, insieme a ben 400 foto scattate nella sua villa di Brentwood, è contenuta nel libro Marilyn: The Lost Photographs – The Last Interview, un volume in uscita a fine maggio che restituisce un ritratto autentico e inedito di una delle donne più celebri del Novecento. Il progetto nacque nei primi mesi del 1962, quando il giornalista Richard Meryman decise di scrivere un articolo sulla fama.🔗 Leggi su Amica.it

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