La valigetta coi rubli la cazziata a Botteghe Oscure e la Divina Commedia Velardi ricorda Cervetti

Un ricordo di Velardi ricorda Cervetti, facendo riferimento a un episodio in cui una valigetta con rubli, una discussione a Botteghe Oscure e la Divina Commedia sono stati elementi presenti nella vita pubblica e privata. In alcune abitazioni di figure politiche, si conservano ancora oggetti che testimoniano momenti e caratteristiche di quei periodi. La narrazione si concentra su dettagli concreti e fatti specifici, senza interpretazioni o analisi.

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