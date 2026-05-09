Il consiglio comunale ha deciso di mettere da parte le tensioni e di concentrarsi su un fronte comune riguardo alla metrotranvia. La discussione si è concentrata sugli extracosti legati al progetto, con un attacco diretto alla Città Metropolitana, accusata di essere responsabile delle problematiche finanziarie. La questione riguarda il rischio di blocco del servizio a causa delle difficoltà nel gestire le spese aggiuntive.

Il consiglio comunale ha messo da parte le polemiche e ha trovato un punto fermo: sulla metrotranvia si marcia uniti. Anche puntando il dito contro la Città Metropolitana. Maggioranza e opposizione hanno approvato all’unanimità un ordine del giorno che, dopo giorni di limature e confronti serrati, è diventato il testo condiviso. I documenti iniziali erano tre — quello di Iaia Piumatti (Desio Bene Comune), quello di Francesco Pasquali (Desio Viva) e quello presentato da Fratelli d’Italia e Lega — ma la gravità della situazione ha imposto una sintesi. E ha portato a individuare il responsabile del disastro: Città Metropolitana. È nel palazzo di via Vivaio che, a fine marzo, è arrivata la notizia choc: servono 120 milioni in più per completare l’opera.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La tranvia in bilico per gli extracosti. Attacco alla Città Metropolitana: "È responsabile di questo disastro"

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