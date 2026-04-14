Oggi si è tenuto un nuovo incontro riguardo alla metrotranvia tra Milano e Seregno, una tratta attesa da oltre vent’anni. Durante la riunione si è discusso della questione dei 120 milioni di euro in più rispetto al preventivo originale, un aumento che rischia di mettere in crisi il progetto. La questione dei costi aggiuntivi rappresenta un elemento di difficoltà per la prosecuzione dell’opera, con le parti coinvolte che cercano una soluzione.

Milano – Metrotranvia Milano-Seregno, oggi è stato il giorno nuovo appuntamento per cercare una soluzione al problema dei 120 milioni di euro in più di extracosti. Prima di Pasqua da Roma era arrivato uno “schiaffo” a Città metropolitana di Milano e Brianza con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha negato risorse aggiuntive per completare la futura linea. Nella giornata il vertice per fare il punto della situazione. E capire se e come superare un ostacolo che pare difficile da oltrepassare e che rischia di mettere il ginocchio il futuro un’infrastruttura attesa da oltre vent’anni. guzzi cantiere tram Milano Seregno Corbetta: su Milano-Seregno gestione pessima di Città Metropolitana.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Botta e risposta sulla metrotranvia Milano-Seregno, in bilico dopo un’attesa di 20 anni. 120 milioni di extracosti: un ostacolo insormontabile?

“Abbandonati da Roma”: metrotranvia Milano-Seregno (attesa da oltre 20 anni) a rischio. Il nodo dei 120 milioniMilano – Metrotranvia Milano-Seregno, anche i pendolari lanciano l’allarme rosso.

Metrotranvia Milano-Seregno: gli extracosti schizzano a 120 milioni di euro e la Brianza rischia di rimanere fuoriChe cosa sta succedendo a uno dei maxi cantieri più attesi? Tra le ipotesi al vaglio quella della "revisione" delle fermate con la Brianza...