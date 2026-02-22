Cisl Fp guida gli iscritti alla Città Metropolitana

La Cisl Fp ha conquistato il primato tra i sindacati della Città Metropolitana di Messina, attirando il maggior numero di iscritti. La vittoria deriva dall’impegno costante e dalle iniziative a supporto dei lavoratori pubblici e privati. La segreteria sindacale sottolinea che questa crescita riflette la fiducia degli iscritti nelle attività di rappresentanza. La presenza numerosa permette alla Cisl Fp di influenzare meglio le decisioni locali. La situazione rimane in evoluzione e si aspettano nuovi sviluppi.

Il sindacato raggiunge il primato numerico tra le rappresentanze dell'Ente, evidenziando il ruolo dei vertici e delle Rsu nella crescita della base associativa e nella tutela del personale La Cisl Fp Messina è il primo sindacato per numero di iscritti alla Città Metropolitana di Messina, come comunicato dalla segreteria del sindacato. Il dato conferma la crescita della rappresentanza negli ultimi anni, con un incremento registrato sotto la guida del segretario aziendale Giovanni Risitano, in carica dal suo insediamento. Secondo quanto dichiarato dai vertici, la crescita degli iscritti è il risultato dell'attività quotidiana dell'organizzazione e del coinvolgimento diretto con il personale dell'Ente.

Francesco Canonico alla guida della CISL FP Irpinia Sannio all’Ospedale MoscatiQuesta mattina si è tenuta una riunione del direttivo sindacale della CISL FP Irpinia Sannio presso la sede dell’Ospedale Moscati di Avellino.

Oltre 34 mila gli iscritti alla Cisl di Parma e provincia: "E' il nostro record"La Cisl di Parma e Piacenza ha raggiunto un nuovo record di iscritti, con oltre 58.

