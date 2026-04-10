Serie A1 La Top Spin Messina gioca a Sassari un anticipo di playoff
La regular season della Serie A1 di ping pong si concluderà con una partita tra la Top Spin Messina e la squadra di Sassari. La sfida si giocherà sabato alle 16 in Sardegna, ed è l’ultima giornata di ritorno del campionato. La squadra di Messina, guidata dal presidente, affronterà l’evento prima dei playoff.
Si chiuderà a Sassari la regular season della Top Spin Messina. Sabato, alle ore 16, la squadra del presidente Giorgio Quartuccio sarà di scena in Sardegna nel match valido per la 7^ ed ultima giornata di ritorno del campionato di Serie A1. Vladislav Ursu, Frane Tomislav Koji?, Niagol Stoyanov. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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