Nicoletta Verna si apre alla letteratura per ragazzi con il nuovo romanzo L' inverno delle stelle
Nicoletta Verna ha deciso di scrivere un romanzo per ragazzi dopo aver ascoltato le storie di alcuni giovani durante una visita scolastica. La sua esperienza con i lettori più giovani l’ha ispirata a creare un racconto ambientato in un inverno stellato, con personaggi che affrontano sogni e paure. La presentazione del libro si terrà nel suo paese natale, coinvolgendo anche alcuni studenti locali. La sua scelta di tornare a casa rende l’evento ancora più significativo.
Mercoledì 25 febbraio, alle 17.30, l’autrice forlivese Nicoletta Verna, residente da diversi anni a Firenze, torna nella sua città d’origine nell’ambito delle tappe di presentazione del volume “L'inverno delle stelle” (edito da Rizzoli), che segna un momento importante nel suo percorso letterario, per la prima volta, infatti, Verna si rivolge ai giovani lettori con un romanzo pensato per ragazzi. "L’inverno delle stelle" è ambientato durante la Seconda guerra mondiale, in un’Italia attraversata da bombardamenti, restrizioni e paure quotidiane. Al centro della vicenda c’è una giovane protagonista che, nel pieno dell’adolescenza, si trova a crescere in un contesto segnato dal conflitto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
