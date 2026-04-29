Orobiche Trame Bergamo e la Mezzaluna nera Romanzo di Marco Carminati

Nel castello di Malpaga, la galea bergamasca “Sant’Alessandro”, nota per aver partecipato alla battaglia di Lepanto, viene colpita da un attentato che desta sconcerto tra gli addetti ai lavori. L’evento si svolge in un contesto storico e culturale che si intreccia con la narrazione del romanzo “Orobiche Trame” di Marco Carminati, ambientato tra Bergamo e la Mezzaluna nera. La vicenda si aggiunge alle tensioni che attraversano la regione.

Nel Castello di Malpaga, il modello della galea bergamasca “ Sant’Alessandro”, che combatté a Lepanto, subisce un misterioso attentato. È il primo atto criminoso di una serie di delitti, che portano gli investigatori Cristiana Danesi e Gian Andrea Personen i, insieme al giornalista Fabio Conti, sulle tracce di un intrigo internazionale. L’inchiesta mette ben presto in luce un inquietante mondo, dove gli echi solo all’apparenza sopiti dell’ancestrale rivalità fra l’Occidente Cristiano e l’Impero Ottomano tornano ad avvelenare la storia moderna, trovando nella Bergamasca il palcoscenico tutt’altro che casuale delle rivendicazioni deliranti di un panturchismo xenofobo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Rally Prealpi Orobiche: 277 km di pura sfida tra Bergamo e SelvinoIl Rally Prealpi Orobiche taglia il traguardo della sua quarantesima edizione tra sabato 11 e domenica 12 aprile, portando l’azione motoristica nel...

Cuneo-Bergamo 1-3: le orobiche consolidano il settimo posto in classificaIn una notte decisiva, la squadra ospite ottiene una vittoria esterna che consolida la propria posizione di classifica e indirizza gli ultimi impegni...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Lucio Sisana - Fiera dei Librai - eventi; Ma siamo ancora qui a parlarne?; Giovanni Floris - Fiera dei Librai - eventi.

Orobiche Trame, Bergamo e la Mezzaluna nera Romanzo di Marco CarminatiGiovedì 30 aprile alle 16.30 alla Fiera dei Librai al Donizetti Studio, in Piazza Cavour, 15, Marco Carminati presenta il suo ultimo romanzo Orobiche trame ... bergamonews.it

Marco CarminatiOspite della «Fiera dei Librai» Marco Carminati, che presenta il suo libro «Orobiche trame. Bergamo e la mezzaluna nera», un thriller che unisce magistralmente storia e cronaca, tessendo un racconto ... ecodibergamo.it

Si segnala l’evento del progetto Radici “Quando la pietra torna a raccontare – Restauro e conservazione delle rocce incise orobiche” Caso studio della Roccia di Albareda, a Ponte in Valtellina Venerdì 24 aprile 2026 La giornata sarà articolata in due momenti - facebook.com facebook