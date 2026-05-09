La terza edizione di Pagine d’aMare | ecco i vincitori

Nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti si sono annunciati i vincitori della terza edizione di “Pagine d’aMare”. L’evento si è svolto a Pisa, coinvolgendo autori e lettori in un’occasione dedicata alla letteratura e al mare. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi autori, con premi assegnati a diverse opere presentate nel corso dell’iniziativa. La rassegna si conferma come un appuntamento importante nel panorama culturale locale.

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A Pisa, dentro la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, il mare è entrato in città senza bisogno dell’alta marea. È arrivato attraverso i libri. Che poi è il modo più silenzioso e più ostinato con cui le cose vere riescono ancora a farsi spazio in questo tempo di slogan, post da sette secondi e opinioni precotte. Gli italiani vivono circondati dal mare, ma spesso continuano a pensarsi come un popolo di pianura. È una stranezza nazionale: abbiamo porti, isole, pescatori, marinai, rotte, eppure culturalmente restiamo contadini dell’immaginario. Come se guardassimo l’orizzonte con paura invece che con desiderio. La terza edizione di “Pagine d’aMare” nasce anche per questo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La terza edizione di “Pagine d’aMare”: ecco i vincitori ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX TravelPZ Review My Melody x Kuromi Luna Fiesta - Bestie Picnic Notizie correlate Leggi anche: Annunciati i vincitori del premio letterario 'Pagine d'aMare' 'Il Carnevale in un quadro' a Gambettola: ecco i vincitori della terza edizione del concorso di pitturaSabato 25 aprile 2026, nella cornice della “Fabbrica” di Gambettola, si è svolta la cerimonia di premiazione della terza edizione del concorso... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Annunciati i vincitori della terza edizione di Pagine d’aMare; Pagine d'aMare | 8 maggio, Pisa | Ministro Musumeci; Musumeci: Con 'Pagine d'aMare' Governo promuove cultura del mare; Pagine d'aMare 2026, annunciati i vincitori: Bellomo per la Narrativa, la coppia Bollati-Musso per la Saggistica. La terza edizione di Pagine d’aMareLa rassegna, promossa dal ministro Nello Musumeci in collaborazione con il Ministero della Cultura e con il Comune di Pisa, ha premiato opere capaci di raccontare il mare senza trasformarlo in cartoli ... ilgiornale.it Il ministro Musumeci a 'Pagine d'aMare': «L'economia blu consentirà alle regioni italiane più in ritardo di potersi sviluppare»A Pisa la cerimonia di premiazione della terza edizione di 'Pagine d'aMare', il premio letterario promosso dal Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare ... video.corriere.it A Pisa la premiazione di 'Pagine d'aMare' . x.com