Annunciati i vincitori del premio letterario ' Pagine d' aMare'

Sono stati resi noti i nomi degli autori premiati durante la terza edizione di un concorso letterario dedicato alla narrativa. La cerimonia si è svolta nella capitale, con la consegna dei riconoscimenti ai partecipanti che hanno superato le selezioni. La giuria ha valutato le opere arrivate da diverse regioni italiane, scegliendo i vincitori tra numerosi scritti inediti. L'evento ha coinvolto addetti ai lavori e appassionati di letteratura.

Roma, 28 apr. - (Adnkronos) - Sono stati annunciati i vincitori della terza edizione della rassegna letteraria “Pagine d'aMare”, promossa e organizzata dal Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, in collaborazione con il Ministero della Cultura e, per questa edizione, con il Comune di Pisa. La Giuria, presieduta da Sveva Sagramola e composta da Vittorio Macioce e Alberto Luca Recchi, ha assegnato il premio per la sezione Narrativa a “33 Isole” di Lucio Bellomo (Ugo Mursia Editore), con menzioni speciali a “Prua a Ovest” di Massimo Gregori Grgi? (Il Ciliegio Edizioni) e a “Il sale di Penelope” di Ilaria Potenza e Carlotta Santolini (Ugo Mursia Editore).🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Annunciati i vincitori del premio letterario 'Pagine d'aMare' Goodreads Choice Awards 2025 Winners Revealed: The 10 Books Everyone Will Gift This Year Notizie correlate Annunciati i vincitori del Biagio Agnes 2026. Al direttore Cerasa il premio "Giornalista Scrittore"La giuria del Premio internazionale di Giornalismo, Informazione e Comunicazione 'Biagio Agnes', presieduta da Gianni Letta, ha decretato i vincitori... Premio Biagio Agnes, annunciati i vincitori 2026(Adnkronos) – La giuria del Premio internazionale di Giornalismo, Informazione e Comunicazione 'Biagio Agnes', presieduta da Gianni Letta (nella foto... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Premio Capitali europee dell'inclusione e della diversità 2026: annunciati i vincitori; Annunciati i vincitori del Premio Costa Smeralda 2026; La Gen Z contro la contraffazione: annunciati i vincitori di Challenge The Fake 2026; Best Brands 2026 Italia, annunciati i vincitori del premio di NielsenIQ. Annunciati i vincitori del premio letterario 'Pagine d'aMare'Roma, 28 apr. - (Adnkronos) - Sono stati annunciati i vincitori della terza edizione della rassegna letteraria Pagine d'aMare, promossa e ... iltempo.it Concerto 1 maggio a Reggio Calabria, annunciati i NOMI dei cantanti che si esibiranno: uno è reduce da SanremoSi accendono i motori per l’attesissimo ReggioPrimoMaggio, che anche quest’anno promette di regalare un evento musicale imperdibile. Dopo il successo delle edizioni 2024 e 2025, torna il concertone de ... strettoweb.com Da Joan Thiele ai Patagarri, annunciati i primi ospiti dell'edizione 2026 (quella del decennale) di Incanto Marche - facebook.com facebook I cinque santi patroni della Gmg in Corea Annunciati dal Comitato organizzatore di Seoul 2027 x.com