‘La storia sotto i nostri piedi’

Oggi pomeriggio, un gruppo di persone ha deciso di mettersi alla prova come piccoli archeologi, esplorando ciò che si trova sotto i loro piedi. Armati di attrezzi semplici, hanno iniziato a scavare e osservare i reperti emersi dal terreno, senza lasciare che nulla sfugga alla loro attenzione. L’attività si svolge in un’area di interesse storico, dove si spera di trovare tracce del passato ancora nascoste nel sottosuolo.

Un pomeriggio, quello di oggi, per trasformarsi in piccoli archeologi e scoprire cosa si nasconde sotto i nostri piedi. Oggi il Museo Archeologico Ranuccio Bianchi Bandinelli a Colle ospita il laboratorio didattico , un’attività pensata per bambine e bambini all’interno del programma ‘Weekend al museo’. L’iniziativa propone un’esperienza coinvolgente e interattiva che permette ai più piccoli di avvicinarsi al mondo dell’archeologia attraverso il gioco e la sperimentazione diretta. I partecipanti potranno cimentarsi in una simulazione di scavo, utilizzando strumenti e tecniche ispirate al lavoro degli archeologi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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