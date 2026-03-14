Sotto ai nostri piedi | la necropoli dei veneti antichi

Sotto ai nostri piedi si trova la necropoli dei Veneti antichi, situata in via Santo Stefano a Este. Si tratta di un sito archeologico che rappresenta una delle testimonianze più significative della civiltà veneta, ancora poco conosciuta nel territorio euganeo. La necropoli è stata oggetto di scavi e studi che hanno portato alla luce numerosi reperti e sepolture risalenti a epoche antiche.

"Notte prima degli esami 3.0" e la gioventù dell'intelligenza artificiale, del poliamore e del nichilismo Un’occasione speciale per scoprire uno dei luoghi archeologici più affascinanti e meno conosciuti del territorio euganeo: la Necropoli di via Santo Stefano a Este, straordinaria testimonianza della civiltà dei Veneti antichi. Accompagnati da un' archeologa, entreremo in un’area che conserva più di seicento anni di storia, dalle prime sepolture dell’VIII secolo a.C. fino ai complessi monumentali dell’età arcaica. Un percorso che permette di leggere l’evoluzione di una comunità attraverso l’architettura funeraria: tumuli, circoli lapidei, cippi segnaletici e strutture familiari che raccontano identità, tradizioni e gerarchie sociali. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Articoli correlati Il pericolo sotto i nostri piediDossier, il canale di inchieste e approfondimenti di BolognaToday, torna con nuove analisi, mappe e storie per cercare di raccontare più nel... Una selezione di notizie su Sotto ai nostri piedi la necropoli dei... Temi più discussi: Il mondo sotto di noi: domenica 8 marzo alle 11.00 Lezione di Scienze con il prof. Paolo Pileri; Terremoto Napoli 10 marzo 2026: magnitudo 5.9 e profondità record; Comprare o vendere casa in nuda proprietà conviene davvero? Abbiamo provato a capirlo; PESA TUTTO SULLE MIE SPALLE: IL FARDELLO MORALE DI GUERRE, VIOLENZE E CRISI AMBIENTALI. Maschere per i piedi. 12 formulazioni che ti meriti per una coccola serale dopo una lunga giornataDopo una lunga giornata indossando delle scarpe con tacchi alti, oppure passata in piedi o camminando, l’unico desiderio che abbiamo è quello di stare scalze per regalare un po’ di sollievo ai nostri ... dilei.it Il segreto di ogni atleta? I piedi... «Sono il nostro secondo cuore»Il mondo? E’ ai tuoi piedi. «Vero, i piedi sono il secondo cuore del nostro corpo e molto spesso, anzi quasi sempre, ce ne dimentichiamo». Dall’inizio: in effetti iniziamo a camminare a pochi mesi ... corriere.it Sotto 3-0, il San Pedro rialza la testa ma resta un girone di ritorno stregato - facebook.com facebook Capolavoro sotto l’incrocio di Mosconi Perla all’incrocio dei pali di Mattia Mosconi nel match tra Torino e Inter vinto per 4-1 dai granata Gol spettacolare dell’attaccante nerazzurro nonostante il successo finale del Torino #Primavera #Sportitalia x.com