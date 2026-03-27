Mamma tu sei la mia vita La storia di Narjis 6 anni uccisa dalle bombe israeliane in Libano

Il 2 marzo, in Libano, una bambina di sei anni è stata uccisa durante un raid dell'IDF a Maifadoun. La giovane vittima, chiamata Narjis, era stata chiamata così dalla madre, che aveva promesso di darle questo nome ispirato al fiore. La notizia è stata diffusa dai familiari della famiglia coinvolta nell’attacco, senza ulteriori dettagli sulle circostanze del sopralluogo.

Rana Jaber aveva promesso di chiamare la figlia "Narjis", come il narciso. Il 2 marzo la piccola di 6 anni è stata uccisa da un raid dell'IDF a Maifadoun, in Libano. Prima di morire ha consolato la madre: "Mamma, tu sei la mia vita. Non piangere". Da allora altri 120 bambini hanno perso la vita sotto le bombe di Israele. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Libano, le famiglie cristiane cacciate dalle bombe israeliane: “Non importa se siamo cattolici o musulmani, ci ammazzano lo stesso”Paura, rabbia e desolazione tra le famiglie cristiane del sud del Libano, cacciate via dalle bombe di Tel Aviv e abbandonate a se stesse.

Florenzi: “Mia nonna dopo l’abbraccio per il gol mi chiama e mi dice: tu mi hai rovinato la vita”Alessandro Florenzi racconta il momento in cui esultò a un gol con la Roma andando a festeggiare sugli spalti abbracciando sua nonna: "Dopo qualche...

Tutto quello che riguarda 8220 Mamma tu sei la mia vita 8221 La...

Discussioni sull' argomento Don Giuseppe Ceruti. Un fuoco vivo che scaldava le coscienze; ‘Faccio una vita agiata perché lavoro come social media manager, mio padre e il mio fidanzato sono benestanti’. Casa Speranza: la mia intervista a Paola Freni - Vale Tutto; Tu ti sei fatta avanti, le istituzioni no, j’accuse di dolore ai funerali di Daniela Zinnanti; Auguri Antonio, la lettera del vescovo Cipolla per gli 80 anni del suo predecessore.

la leggevo e pensavo: mamma quanto si è fatta seria x.com

“Altro che giocare con le bici, quei ragazzi hanno modificato il bosco a Gavirate“. La riposta alla lettera inviata dalla mamma che raccontava dei bambini sgridati perché giocavano nei boshi - facebook.com facebook