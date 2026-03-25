Fugge dalle bombe in Iran e arriva a Napoli | la storia di Maedeh Fallah ricercatrice all'ospedale Pascale
Una giovane ricercatrice iraniana di 28 anni è arrivata a Napoli in un momento di tensione internazionale, quando Stati Uniti e Israele hanno condotto attacchi in Iran. La donna, che lavora presso l’ospedale Pascale, ha lasciato il suo Paese per sfuggire alle bombe e si trova ora in Italia. La sua partenza avviene nel giorno in cui si sono verificati i raid militari in Iran.
La giovane ricercatrice, 28 anni, è arrivata a Napoli proprio nel giorno in cui Stati Uniti e Israele hanno attaccato il suo Paese, l'Iran. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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