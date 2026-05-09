La storia che danza con la pelota basca
Tra le pareti di cemento dei Pirenei si svolge una partita silenziosa di pelota basca. Due giocatori si affrontano in uno scontro che si svolge tra rapide occhiate e un pallone bianco, mentre la polvere si solleva nella stanza. La scena si ripete nel tempo, senza bisogno di parole, in un ambiente che mantiene intatti i suoi segreti.
Esiste una danza silenziosa che si consuma tra le pareti di cemento dei Pirenei. Un dialogo fatto di sguardi rapidi e di un bianco immacolato che sfida la polvere. Prima ancora che il rumore secco dell’impatto rompa l’aria, la Pelota Basca si presenta così: come una sfida estetica. Vedere i giocatori, i pelotari, muoversi con la precisione di un corpo di ballo mentre indossano divise che sembrano uscite da una cronaca sportiva del secolo scorso, è un’esperienza che riconcilia con l’essenza più pura dell’agonismo. Eppure, dietro quella compostezza da gentiluomini, si nasconde lo sport più veloce e brutale del mondo. Dimenticate allora l’erba curata del tennis o il silenzio cortese del golf.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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