lo stage di danza con samuel antinelli a la maison della danza

Lo stage di danza si svolge a La Maison della Danza, ad Arezzo, e viene condotto da Samuel Antinelli. L’evento si svolge l’8 marzo 2026 e prevede sei sessioni che offrono opportunità di crescita, incontro e divertimento. Il direttore artistico della struttura, Roberto Scortecci, commenta che l’esperienza permette di ballare insieme con complicità, senza competizione.

Arezzo, 8 marzo 2026 – “6 occasioni di crescita, 6 occasioni di incontro, 6 occasioni per stare assieme senza competizione ballando con complicità e divertimento” afferma entusiasta il Maestro Roberto Scortecci, direttore artistico de La Maison della Danza.  “6 fantastici stage da ottobre ad oggi con Kledi, Anbeta, Mattia Tuzzolino, Rossella Brescia, Marcello Sacchetta e Samuel Antinelli e d oltre 500 ballerine iscritte agli eventi formativi promossi dalla mia scuola” aggiunge Roberto Scortecci visibilmente emozionato. “Momenti di tecnica ed espressione artistica incredibili – conclude Scortecci – tutti gli insegnanti ospiti hanno avuto un approccio coinvolgente con le ballerine, ispirandole e mettendo in luce l’importanza di combinare tecnica, racconto e cuore nella danza”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

