Questa settimana Ginnasticomania riporta sotto i riflettori un’intervista esclusiva a Guillaume Cizeron, l’uomo che alle Olimpiadi di Milano Cortina non ha conquistato soltanto l’oro, ma è entrato nella storia del pattinaggio artistico su ghiaccio. Primo pattinatore nella danza sul ghiaccio a vincere due Olimpiadi consecutive con due partner diverse, Cizeron ha riscritto i record della disciplina diventando una vera leggenda mondiale. Un anno fa, in occasione del gala Bol On Ice, Chiara Sani lo aveva incontrato in un momento decisivo della sua carriera: pochi istanti prima della scelta che avrebbe sorpreso tutti, quella di tornare a gareggiare con una nuova partner, intraprendendo un percorso completamente nuovo. Un passaggio delicato, fatto di dubbi, coraggio, ambizione e desiderio di rimettersi in gioco ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cizeron come non l’avete mai visto: il ritorno che ha cambiato la storia della danza su ghiaccio

Leggi anche:

Giove come non lo avete mai visto: un ravennate nel team internazionale che ha rivoluzionato la stor

“Scommetto che Trump non ha mai visto il suo migliore amico morire di Aids, non gli ha mai tenuto la mano e non ha mai visto il sangue colare dal suo viso”: Madonna furiosa contro il presidente

Cizeron come non l’avete mai visto: il ritorno che ha cambiato la storia della danza su ghiaccio

Temi più discussi: Doping, giurie influenzate, esclusioni e tradimenti: è il pattinaggio...; Guignard/Fabbri, Malinin da standing ovation e molto altro! Cos'è successo nel Gala; Pattinaggio di figura a Milano Cortina: passo falso di Malinin, Liu d'oro; Il pattinaggio di figura statunitense non fa appello ai risultati di danza sul ghiaccio di Chock e Bates.

Cizeron-Fournier Beaudry e l’oro della Francia che indigna alle Olimpiadi: perchè è montata la polemica?Non solo medaglie e ori, si parla da ore di un vero e proprio scandalo che riguarda la coppia francese con le accuse pesantissime nei confronti di Cizeron da parte della sua ex compagna ... ultimenotizieflash.com

L’idea di trovarmi da sola con lui mi terrorizzava: le accuse a Cizeron e le polemiche sui pattinatori francesi vincitori dell’oro. Alimentano la cultura del ...Polemiche e scandali nel pattinaggio di figura: dall'oro della coppia francese alle accuse di Papadakis contro l'ex partner Cizeron ... ilfattoquotidiano.it