La spesa furba finisce male | coppia sorpresa con merce rubata e un coltello
Una coppia è stata sorpresa all’interno di un negozio mentre tentava di uscire con merce nascosta in alcune buste di plastica, dopo aver prelevato diversi articoli senza pagarli. Durante il tentativo di fuga, sono stati trovati anche un coltello e alcuni oggetti rubati. La polizia è intervenuta e ha fermato gli individui, che sono stati condotti in commissariato per ulteriori accertamenti.
Avevano infilato svariati articoli in alcune buste di plastica, per poi cercare di andarsene pagando solo una parte della merce. Non è andata come speravano la spesa “furba” tentata nei giorni scorsi da una coppia di bresciani al supermercato Lidl di via Zara a Brescia: gli agenti del.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment
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