La spesa furba finisce male | coppia sorpresa con merce rubata e un coltello

Una coppia è stata sorpresa all’interno di un negozio mentre tentava di uscire con merce nascosta in alcune buste di plastica, dopo aver prelevato diversi articoli senza pagarli. Durante il tentativo di fuga, sono stati trovati anche un coltello e alcuni oggetti rubati. La polizia è intervenuta e ha fermato gli individui, che sono stati condotti in commissariato per ulteriori accertamenti.

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