Dalla merce rubata nascosta nella borsa all’aggressione contro l' addetta alla sicurezza | denunciata per rapina coppia 50enne
Una coppia di 50 anni dell’est Europa è stata denunciata per rapina dopo aver nascosto cosmetici rubati nella propria borsa e aver aggredito un’addetta alla sicurezza nel tentativo di fuggire. La vicenda si è svolta in un negozio della zona, dove i due sono stati fermati poco dopo l’intervento delle forze dell’ordine. Le indagini sono ancora in corso per accertare eventuali altri episodi simili.
Rubano cosmetici e per fuggire aggrediscono l'addetta alla sicurezza: denunciata coppia di 50enni dell’est Europa.Dalla merce nascosta nella borsa all’aggressione: la coppia reagisce con violenza pur di aprirsi un varco e scappare. Decisiva la chiamata al 112 e l'arrivo tempestivo dei carabinieri.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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Oltre 6.000 euro tra contanti e merce rubata (inclusi monopattini e attrezzatura high-tech) e danni alle strutture stimati in oltre 20.000 euro #ioseguoTgr @TgrRai x.com