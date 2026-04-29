Dalla merce rubata nascosta nella borsa all’aggressione contro l' addetta alla sicurezza | denunciata per rapina coppia 50enne

Una coppia di 50 anni dell’est Europa è stata denunciata per rapina dopo aver nascosto cosmetici rubati nella propria borsa e aver aggredito un’addetta alla sicurezza nel tentativo di fuggire. La vicenda si è svolta in un negozio della zona, dove i due sono stati fermati poco dopo l’intervento delle forze dell’ordine. Le indagini sono ancora in corso per accertare eventuali altri episodi simili.