La sospetta perdita di petrolio attorno all’isola iraniana di Kharg

Le immagini mostrano una possibile perdita di petrolio vicino all’isola iraniana di Kharg, che ospita il principale terminal di esportazione del paese. La zona è sotto osservazione a causa di un possibile sversamento nel mare. Non sono ancora stati forniti dettagli ufficiali sulla quantità di petrolio disperso o sulle cause dell’incidente. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando eventuali interventi.

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Le immagini satellitari del golfo Persico hanno rilevato quello che sembra essere uno sversamento di petrolio in mare attorno all’isola di Kharg, un’isoletta a circa trenta chilometri dalle coste iraniane occupata quasi interamente da strutture per lo stoccaggio e il caricamento sulle navi del petrolio iraniano destinato all’esportazione. Né il governo né i media iraniani hanato la cosa, ma la perdita si aggiungerebbe ai molti problemi dell’industria petrolifera iraniana nel corso di questa guerra. L’isola è grande circa un decimo dell’isola d’Elba, ma è fondamentale per le esportazioni di petrolio dell’Iran: prima della guerra passava da lì il 90 per cento del greggio esportato, dato che a differenza della terraferma iraniana l’isola ha fondali abbastanza profondi da far attraccare le petroliere.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - La sospetta perdita di petrolio attorno all’isola iraniana di Kharg ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate C’è una sospetta perdita di petrolio attorno all’isola iraniana di KhargLe immagini satellitari del golfo Persico hanno rilevato quello che sembra essere uno sversamento di petrolio in mare attorno all’isola di Kharg,... Guerra in Iran: raid sull’isola iraniana di Kharg. Trump: “Stretto libero o colpiremo il petrolio”La guerra tra Stati Uniti, Iran e Israele entra in una fase ancora più pericolosa. Aggiornamenti e contenuti dedicati C’è una sospetta perdita di petrolio attorno all’isola iraniana di KhargLe immagini satellitari del golfo Persico hanno rilevato quello che sembra essere uno sversamento di petrolio in mare attorno all’isola di Kharg, un’isoletta a circa trenta chilometri dalle coste iran ... ilpost.it Petrolio nel Golfo Persico, maxi chiazza vicino all’isola di Kharg: cresce l’allarme ambientaleUna vasta chiazza di petrolio si sta espandendo nel Golfo Persico vicino all’isola iraniana di Kharg. Timori per un disastro ambientale e per le infrastrutture energetiche iraniane sotto pressione Vie ... msn.com