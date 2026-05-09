C’è una sospetta perdita di petrolio attorno all’isola iraniana di Kharg
Le immagini mostrano una possibile perdita di petrolio nelle acque intorno all’isola iraniana di Kharg, che ospita il principale terminal per l’esportazione del petrolio del paese. La zona è oggetto di attenzione da parte delle autorità, mentre le autorità competenti stanno valutando la situazione. Non ci sono al momento comunicazioni ufficiali sulle cause o sull’estensione del fenomeno. La perdita ha attirato l’interesse di operatori e analisti del settore energetico.
Le immagini satellitari del golfo Persico hanno rilevato quello che sembra essere uno sversamento di petrolio in mare attorno all’isola di Kharg, un’isoletta a circa trenta chilometri dalle coste iraniane occupata quasi interamente da strutture per lo stoccaggio e il caricamento sulle navi del petrolio iraniano destinato all’esportazione. Né il governo né i media iraniani hanato la cosa, ma la perdita si aggiungerebbe ai molti problemi dell’industria petrolifera iraniana nel corso di questa guerra. L’isola è grande circa un decimo dell’isola d’Elba, ma è fondamentale per le esportazioni di petrolio dell’Iran: prima della guerra passava da lì il 90 per cento del greggio esportato, dato che a differenza della terraferma iraniana l’isola ha coste abbastanza profonde da far attraccare le petroliere.🔗 Leggi su Ilpost.it
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