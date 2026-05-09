Le immagini mostrano una possibile perdita di petrolio nelle acque intorno all’isola iraniana di Kharg, che ospita il principale terminal per l’esportazione del petrolio del paese. La zona è oggetto di attenzione da parte delle autorità, mentre le autorità competenti stanno valutando la situazione. Non ci sono al momento comunicazioni ufficiali sulle cause o sull’estensione del fenomeno. La perdita ha attirato l’interesse di operatori e analisti del settore energetico.

Le immagini satellitari del golfo Persico hanno rilevato quello che sembra essere uno sversamento di petrolio in mare attorno all’isola di Kharg, un’isoletta a circa trenta chilometri dalle coste iraniane occupata quasi interamente da strutture per lo stoccaggio e il caricamento sulle navi del petrolio iraniano destinato all’esportazione. Né il governo né i media iraniani hanato la cosa, ma la perdita si aggiungerebbe ai molti problemi dell’industria petrolifera iraniana nel corso di questa guerra. L’isola è grande circa un decimo dell’isola d’Elba, ma è fondamentale per le esportazioni di petrolio dell’Iran: prima della guerra passava da lì il 90 per cento del greggio esportato, dato che a differenza della terraferma iraniana l’isola ha coste abbastanza profonde da far attraccare le petroliere.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - C’è una sospetta perdita di petrolio attorno all’isola iraniana di Kharg

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Guerra in Iran: raid sull’isola iraniana di Kharg. Trump: “Stretto libero o colpiremo il petrolio”La guerra tra Stati Uniti, Iran e Israele entra in una fase ancora più pericolosa.

Guerra in Iran: raid sull’isola iraniana di Kharg, nessun danno alle infrastrutture. Trump: “Stretto libero o colpiremo il petrolio”La guerra tra Stati Uniti, Iran e Israele entra in una fase ancora più pericolosa.

Contenuti e approfondimenti

Kharg, l'isola in Iran che (per ora) nessuno attacca: gestisce il 90% delle esportazioni di petrolio. Cosa c'è dietro?Kharg ha una caratteristica naturale che la rende unica e preziosa: la profondità delle acque circostanti. Mentre gran parte del litorale persico è troppo basso per accogliere le superpetroliere, a ... ilmessaggero.it

Iran, gli Usa hanno attaccato l'isola di Kharg: perché la mossa è una svolta nella guerraGli Stati Uniti hanno attaccato l'isola iraniana di Kharg. Per il momento i raid si sono concentrati soltanto su obiettivi militari, 90 in tutto quelli colpiti, mentre sono stati risparmiati quelli ... tg24.sky.it