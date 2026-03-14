Nella notte si sono verificati raid sull’isola iraniana di Kharg, con tensioni crescenti tra Stati Uniti, Iran e Israele. Il governo americano ha dichiarato che manterrà il controllo dello stretto, minacciando azioni contro le attività petrolifere in caso di ulteriori escalation. La situazione si fa più complessa mentre le parti coinvolte si preparano a rispondere agli ultimi sviluppi.

La guerra tra Stati Uniti, Iran e Israele entra in una fase ancora più pericolosa. Nella notte il presidente americano Donald Trump ha annunciato un massiccio raid aereo sull’isola iraniana di Kharg, principale terminale petrolifero della Repubblica islamica e snodo strategico dell’export energetico di Teheran. Secondo Washington l’operazione avrebbe distrutto gli obiettivi militari presenti sull’isola, evitando però – almeno per ora – le infrastrutture petrolifere. Il messaggio politico e militare lanciato dalla Casa Bianca è chiaro: se l’Iran continuerà a bloccare o minacciare il traffico nello Stretto di Hormuz, gli Stati Uniti sono pronti a colpire direttamente le reti petrolifere iraniane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran: raid sull’isola iraniana di Kharg. Trump: “Stretto libero o colpiremo il petrolio”

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