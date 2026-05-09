La sorpresa a Papa Leone XIV | consegnata la pizza dedicata al pontefice durante la visita a Napoli – VIDEO

Durante la visita a Napoli e Pompei, circa 70mila persone si sono radunate per incontrare il papa Leone XIV, che ha celebrato l’anniversario della sua elezione. In un momento inatteso, gli è stata consegnata una pizza dedicata a lui, mentre un video mostrava questa scena. La giornata è stata caratterizzata da un afflusso di fedeli che hanno seguito con entusiasmo il pontefice durante l’evento.

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C’erano 70mila fedeli, tra Napoli e Pompei, ieri 8 maggio ad abbracciare papa Leone XIV che ha scelto di visitare la cittadina mariana in occasione del primo anniversario dell’elezione al soglio pontificio. Una giornata, quella vissuta in Campania da Prevost, contraddistinta da un profondo momento di spiritualità a Pompei, con la supplica alla Beata vergine del Rosario e poi di festa, in piazza del Plebiscito, con l’abbraccio dei giovani. Non è mancato un fuori programma gastronomico: in piazza Vittoria Leone ha fatto fermare la Papamobile e si è fatto fotografare sorridente con la pizza dedicata a lui da Gino Sorbillo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La sorpresa a Papa Leone XIV: consegnata la pizza dedicata al pontefice durante la visita a Napoli – VIDEO ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Papa Leone XIV, a Napoli la pizza dedicata a lui. Il video di Pascal VicedominiIn occasione del primo anniversario del suo pontificato, papa Leone XIV ha deciso di visitare due città simbolo della Campania: Pompei e Napoli. La pizza di Sorbillo consegnata a Papa Leone|VIDEOPapa Leone, giunto con un'ora di anticipo alla Rotonda Diaz, ha trovato sul suo percorso i pizzaioli di Sorbillo (sede lungomare), pronti a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La visita di Papa Leone XIV a Napoli: Città dai mille colori ma insanguinata dalla violenza; Papa Leone XIV, saluto a sorpresa ai fedeli in piazza: Buongiorno Pompei; PAPA LEONE XIV: un anno fa la sua elezione a Pontefice; La sorpresa dei turisti per l'arrivo di Papa Leone a Napoli. Napoli, pizza sulla Papamobile per Leone XIV: la sorpresa preparata da Gino SorbilloDurante la visita a Napoli, Papa Leone XIV ha ricevuto una pizza dedicata preparata dal maestro pizzaiolo e affidata al collaboratore Ciro. Tra applausi, foto e cori della folla, il Pontefice ha sorri ... italiaatavola.net A Napoli, Papa Leone XIV riceve una pizza sulla papamobilePapa Leone XIV riceve una pizza sulla papamobile. Il pontefice, arrivato in visita a Napoli nel giorno del primo anniversario del suo pontificato, si è fermato tra la folla per prendere la creazione d ... corrierenazionale.it Papa Leone a Pompei, la preghiera sulla pace: «Non rassegnarsi alle immagini di morte». La visita poi a Napoli: «Città trascurata come la vita» x.com Buon anniversario Papa Leone XIV reddit