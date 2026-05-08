La pizza di Sorbillo consegnata a Papa Leone|VIDEO

Un video mostra Papa Leone, arrivato con un'ora di anticipo alla Rotonda Diaz, mentre si imbatte nei pizzaioli di Sorbillo sul lungomare. I pizzaioli erano pronti a consegnare a lui una pizza speciale dedicata. La scena si svolge lungo il percorso del Papa, che si imbatte nel personale della pizzeria durante il suo arrivo.

Papa Leone, giunto con un'ora di anticipo alla Rotonda Diaz, ha trovato sul suo percorso i pizzaioli di Sorbillo (sede lungomare), pronti a consegnargi la pizza a lui dedicata. Nel video si può notare la gioia del pontefice per il gradito omaggio del maestro pizzaiuolo.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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