Oggi prende il via a Cologno la Slang Week 2026, un mese ricco di appuntamenti dedicati ai giovani. La manifestazione comprende tornei di basket, rappresentazioni teatrali e il “Sirio open stage” che coinvolge diversi partecipanti. La città ha deciso di partecipare a questa iniziativa per offrire momenti di svago e socializzazione ai ragazzi e alle ragazze del territorio. La settimana si inserisce in un calendario di eventi che si protrarrà per tutto il mese.

Inizia oggi il lungo mese di eventi dedicati ai più giovani. Cologno ha infatti aderito alla Slang Week 2026. Ad aprire il ricco calendario sarà un grande evento sportivo, che per tutta la giornata animerà il playground Illumina di via Neruda: dalle 10 alle 19, i ragazzi tra i 16 e i 29 anni, potranno partecipare al torneo di basket organizzato in collaborazione con la Consulta Giovani e Sport e Salute, al quale hanno già aderito diverse squadre di Cologno e della Martesana. Dall’11 al 18 maggio si susseguiranno una serie di iniziative promosse dal centro giovani Sirio di via Pascoli: dal Sirio Tour, open day rivolto alle scuole del territorio, all’inaugurazione del murales al nido di via Pascoli, fino al Sirio open stage, un momento di restituzione dei laboratori artistici e musicali realizzati dai giovani.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Slang week a Cologno. Tra tornei di basket, teatro e il “Sirio open stage“

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