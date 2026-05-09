A Calcinato si svolge la 35ª Festa dello Sportivo, un evento che coinvolge diverse discipline sportive praticate nei centri sportivi e negli oratori locali. La manifestazione include tornei e attività per tutte le età, con appuntamenti che si svolgono in varie strutture. Tra le iniziative previste, spicca uno spettacolo teatrale al Teatro Marconi, che vedrà protagonista un attore locale. La festa si svolge nel fine settimana e coinvolge numerose associazioni sportive e culturali del territorio.

? Punti chiave Quali discipline diverse animeranno i centri sportivi e gli oratori?. Chi sarà il protagonista dello spettacolo teatrale al Teatro Marconi?. Come si intrecciano le sfide atletiche con la crescita umana?. Dove si svolgeranno le finali di pallavolo per chiudere la festa?.? In Breve Apertura 10 maggio con Twirling Dance Majorettes e spettacolo di Mauro Berruto.. Memorial Elio Pennati dal 16 al 24 maggio presso centro sportivo V. Bianchi.. Festa dei Colori il 16 maggio e Dragon Karate il 30 maggio.. Finali provinciali CSI pallavolo dal 22 al 24 maggio e torneo Garda il 31.. Dal 10 maggio al 14 giugno 2026, il comune di Calcinato ospiterà la 35esima edizione della Festa dello Sportivo con un programma che coinvolgerà palazzetti, oratori e spazi cittadini attraverso tornei e manifestazioni per ogni fascia d’età.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calcinato: la 35esima Festa dello Sportivo tra tornei e teatro

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