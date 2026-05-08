Slang Week Il Festival per i giovani
Per tre settimane la Martesana si trasforma in palcoscenico delle politiche giovanili. Torna Slang Week, seconda edizione di un progetto che coinvolge 12 Comuni dell’area nord-est di Milano con oltre 30 eventi gratuiti dedicati ai ragazzi fra musica, street art, sport, letteratura, performance e momenti di confronto. Non un semplice calendario di iniziative, ma un progetto che punta a ribaltare lo sguardo: non appuntamenti "per" i giovani, ma costruiti "con" i giovani. La rete Spazio Giovani Martesana, attiva da oltre vent’anni, coordina un’esperienza che mette al centro il protagonismo dei ragazzi nella progettazione e nella gestione delle attività.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Youth Buzzwords, Innovation Team Value, and Side Projects with Brian Ardinger and Robyn Bolton
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Temi più discussi: Al via la Slang Week 2026 anche a Cologno Monzese: una settimana di eventi dedicati ai giovani sui 12 Comuni della Martesana; Slang Week. Il Festival per i giovani; GIOVANI. DAL 9 AL 27 MAGGIO SLANG WEEK – IL FESTIVAL DIFFUSO DELLE POLITICHE GIOVANILI IN 12 COMUNI DELL’AREA NORD EST DI MILANO; Rho. Area sottoposta a vigilanza rafforzata in occasione di TUTTOFOOD dall’11 al 14 maggio.
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Si è tenuta oggi a Palazzo Isimbardi, sede della Città Metropolitana di Milano, la conferenza stampa di presentazione di Slang Week, il Festival diffuso delle Politiche giovanili della Martesana. Nato su iniziativa di 12 Comuni dell’area nord-est milanese, con Vi - facebook.com facebook