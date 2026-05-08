Slang Week Il Festival per i giovani

Da ilgiorno.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per tre settimane la Martesana si trasforma in palcoscenico delle politiche giovanili. Torna Slang Week, seconda edizione di un progetto che coinvolge 12 Comuni dell’area nord-est di Milano con oltre 30 eventi gratuiti dedicati ai ragazzi fra musica, street art, sport, letteratura, performance e momenti di confronto. Non un semplice calendario di iniziative, ma un progetto che punta a ribaltare lo sguardo: non appuntamenti "per" i giovani, ma costruiti "con" i giovani. La rete Spazio Giovani Martesana, attiva da oltre vent’anni, coordina un’esperienza che mette al centro il protagonismo dei ragazzi nella progettazione e nella gestione delle attività.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

slang week il festival per i giovani
© Ilgiorno.it - "Slang Week". Il Festival per i giovani

Youth Buzzwords, Innovation Team Value, and Side Projects with Brian Ardinger and Robyn Bolton

Video Youth Buzzwords, Innovation Team Value, and Side Projects with Brian Ardinger and Robyn Bolton

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