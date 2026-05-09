La sindaca di Riccione al G20Spiagge | Senza case per residenti e lavoratori non c’è futuro per il turismo
La sindaca di Riccione ha partecipato al G20 Spiagge ad Arzachena insieme all’assessore al Bilancio. La loro visita si è conclusa con la presentazione di nuovi progetti per il territorio e con una visione condivisa sulla necessità di garantire case per residenti e lavoratori. La sindaca ha sottolineato che senza soluzioni abitative adeguate, il settore turistico non potrà avere un futuro sostenibile.
Si è conclusa con una visione condivisa e nuovi progetti per il territorio la missione ad Arzachena della sindaca di Riccione, Daniela Angelini, e dell’assessore al Bilancio, Alessandro Nicolardi. La delegazione riccionese ha preso parte alla due giorni di lavori del G20Spiagge dedicata al tema.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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