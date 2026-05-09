La sindaca di Riccione al G20Spiagge | Senza case per residenti e lavoratori non c’è futuro per il turismo

La sindaca di Riccione ha partecipato al G20 Spiagge ad Arzachena insieme all’assessore al Bilancio. La loro visita si è conclusa con la presentazione di nuovi progetti per il territorio e con una visione condivisa sulla necessità di garantire case per residenti e lavoratori. La sindaca ha sottolineato che senza soluzioni abitative adeguate, il settore turistico non potrà avere un futuro sostenibile.

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Si è conclusa con una visione condivisa e nuovi progetti per il territorio la missione ad Arzachena della sindaca di Riccione, Daniela Angelini, e dell’assessore al Bilancio, Alessandro Nicolardi. La delegazione riccionese ha preso parte alla due giorni di lavori del G20Spiagge dedicata al tema.🔗 Leggi su Riminitoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Val di Cornia: il turismo ruba le case ai residenti localiLa Val di Cornia, cuore pulsante tra Piombino e San Vincenzo, si trova al centro di una crisi abitativa che trasforma il diritto alla casa in un... Vallecrosia: 60 residenti votano per un futuro “al Mare”. TurismoVallecrosia al Mare: Un Referendum per Rilanciare l'Identità della Località Ligure Vallecrosia si prepara a un voto che andrà oltre il referendum... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tanti concerti in piazzale Roma; Villa Mussolini, la Fondazione chiarisce: Tutto confermato, avanti con l'iter di assegnazione al Comune; G20 Spiagge, ad Arzachena il convegno su turismo, casa e lavoro nelle destinazioni costiere; Turismo, casa e lavoro: i sindaci delle grandi destinazioni costiere a confronto ad Arzachena. Dopo la Riccione-Puglia in cargo bike arriva 'Dade in moto verso la vittoria'Tornano in sella Davide e il padreSimone Tura, protagonisti nel 2025 del viaggio in cargo bike da Riccione alla cittadina pugliese di Santa Maria di Leuca - ribattezzato 'Dade alla ricerca del Delfino ... ansa.it La sindaca di Riccione: Villa Mussolini non cambierà nomeBOLOGNA, 24 MAR - Il cambio di denominazione di 'Villa Mussolini', la residenza estiva del Duce a Riccione non è all'ordine del giorno dell'Amministrazione cittadina. A scandirlo è la sindaca della ... ansa.it Bruno Galli e Luca Campisi: "Sì al pacchetto di proposte di Futuro Nazionale, Tolleranza Zero: tutelare le forze dell'ordine" #Riccione #Attualita x.com