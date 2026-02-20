Vallecrosia | 60 residenti votano per un futuro al Mare Turismo

A Vallecrosia, 60 residenti hanno deciso di esprimere la loro opinione sul futuro della città attraverso un referendum sull’area marittima. La causa di questa consultazione è la volontà di valorizzare il turismo e rafforzare l’identità locale, che rischia di perdere appeal a causa di progetti poco condivisi. La discussione si concentra sulla possibilità di sviluppare nuove attività balneari e migliorare gli spazi pubblici vicino al mare. La scelta dei cittadini si terrà nei prossimi giorni, in una consultazione che coinvolge direttamente la comunità.

Vallecrosia al Mare: Un Referendum per Rilanciare l'Identità della Località Ligure. Vallecrosia si prepara a un voto che andrà oltre il referendum costituzionale nazionale previsto per marzo. I cittadini saranno chiamati a esprimersi sull'aggiunta della specificazione "al Mare" al nome del comune, una proposta avanzata dall'amministrazione locale per valorizzare l'identità turistica della località e renderla più riconoscibile. Un comitato spontaneo, composto da una sessantina di residenti, si è attivato per sostenere l'iniziativa, promuovendo un dibattito che coinvolge l'intera comunità. Un'Identità da Valorizzare: La Nascita del Comitato.