Nella Val di Cornia, tra Piombino e San Vincenzo, si verifica una crescente problematica abitativa. Le case di proprietà dei residenti vengono acquistate o occupate da turisti e visitatori, riducendo le disponibilità per chi vive stabilmente nella zona. Questa situazione sta influenzando la possibilità dei residenti di trovare alloggi adeguati, creando tensioni sul mercato immobiliare locale.

La Val di Cornia, cuore pulsante tra Piombino e San Vincenzo, si trova al centro di una crisi abitativa che trasforma il diritto alla casa in un lusso irraggiungibile per i residenti locali. Il fenomeno non nasce da una carenza di immobili fisici, ma da una scelta strategica dei proprietari che preferiscono l’affitto turistico stagionale a scapito delle locazioni residenziali a lungo termine. Giovani famiglie e lavoratori trasferiti cercano invano un tetto stabile, scontrandosi con un mercato dove le chiavi sono riservate quasi esclusivamente agli ospiti estivi. La paura della morosità e la lentezza della giustizia hanno spinto molti titolari a ritirare gli immobili dal circuito residenziale, creando un vuoto critico vive nel territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Val di Cornia: il turismo ruba le case ai residenti locali

La Parchi Val di Cornia assume per l'estate 2026, tutte le figure ricercate: domande entro il 29 gennaioDall’accoglienza ai visitatori ai guardiaparco, passando per le guide, gli addetti alla manutenzione, gli addetti al servizio informazioni e gli...

Vento forte e mareggiate, codice giallo in Maremma e Val di CorniaUna perturbazione meteo sta per colpire la Toscana, con particolare attenzione alle zone costiere di Maremma e Val di Cornia.

Temi più discussi: 8 Marzo in Val di Cornia: tra riflessione, motori e musica. Tutti gli appuntamenti; Biostimolanti in agricoltura, la sperimentazione; Concessioni balneari in Maremma e Val di Cornia: il 2026 può essere la penultima stagione senza gare; 9 marzo sciopero generale Usb, non garantiti i servizi commerciali ASA.

Val di Cornia, consorzio contro il fotovoltaicoIl Consorzio vini Dop Suvereto e Val di Cornia si oppone fermamente ai progetti di fotovoltaico, agrofotovoltaico ed eolico nella regione, temendo gravi danni paesaggistici e economici alla filiera ... lanazione.it

VAL DI CORNIA: NASCE IL COMITATO DEL PARTITO DEL GENERALE VANNACCIVal di Cornia (LI) - È nato in questi giorni il Comitato Promotore di Futuro Nazionale per la Val di Cornia, in linea con le idee di vannacci. corriereetrusco.it

Scopri tutti gli eventi dell’8 marzo in Val di Cornia: da Piombino a Venturina, San Vincenzo e Suvereto, una giornata tra raduni di vespiste, riflessioni sui diritti delle donne, musica dal vivo e iniziative dello Spi-Cgil - facebook.com facebook