Durante un incontro con i giornalisti, il primo ministro ha reagito con tono deciso a una domanda riguardante l’eventuale grazia a un’ex consigliera regionale coinvolta in un procedimento giudiziario. La richiesta arriva in un momento di crescente attenzione mediatica sul caso, con nuove rivelazioni pubblicate da un quotidiano nazionale. La risposta del leader si è concentrata sulla sua attività istituzionale, rifiutando di commentare questioni giudiziarie specifiche.

La pressione del caso Minetti, dopo le rivelazioni del Fatto Quotidiano, si fa sentire all’interno del governo. Così anche Giorgia Meloni sbotta con la stampa dopo una domanda di un giornalista di Rainews24 sul caso della grazia all’ex consigliera regionale lombarda meglio conosciuta per la condanna per induzione alla prostituzione nel caso Ruby. “Ti voglio bene – replica la premier – Mi avete fatto la stessa domanda due giorni fa. Due giorni fa mi sono presentata qui con un decreto che stanziava 1 miliardo sul lavoro e faceva una cosa chiesta per decenni dai sindacati, dalle parti sociali, cioè riconoscere un salario giusto ai lavoratori e mi avete fatto otto domande sul caso Minetti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni sbotta con i giornalisti dopo una domanda sulla grazia a Nicole Minetti: “Potete farmi domande su ciò di cui mi occupo?”

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