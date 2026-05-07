Donzelli a Chieti | Cristiano Sicari non avrà un compito semplice ma potrà contare su una squadra solida e su Fratelli d’Italia

A Chieti, un rappresentante di Fratelli d’Italia ha commentato la situazione politica, affermando che il candidato Cristiano Sicari avrà un compito difficile ma potrà contare su una squadra forte. Ha inoltre sottolineato che non è il momento di dividere i voti, ma di puntare su una proposta credibile. Ha riconosciuto che alcuni puntano molto sull’esperienza del candidato, senza specificare ulteriori dettagli.

“Questo non è il momento di disperdere il voto, ma di scegliere una proposta credibile. Capisco che qualcuno punti molto sul curriculum. Ma i cittadini guardano ai risultati, e quando quei risultati non arrivano è evidente che serve qualcosa di diverso. Cristiano Sicari non avrà un compito.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Donzelli a Chieti per la presentazione della lista di Fratelli d'ItaliaTorna in Abruzzo il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. Comunali Chieti, Cristiano Sicari: “Voglio essere un normalizzatore, la città ritrovi identità e centralità”Toni misurati, approccio istituzionale, nessuna ricerca della polemica come strumento di consenso. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Comunali: Donzelli, Sicari è la carta giusta per far cambiare Chieti; Chieti al voto: l'onorevole Donzelli (FdI) tira la volata al candidato sindaco del centrodestra Sicari; Elezioni, Donzelli a Chieti per la presentazione ufficiale della lista di Fd’I; Donzelli a Chieti per la presentazione della lista di Fratelli d'Italia. Comunali: Donzelli, Sicari è la carta giusta per far cambiare ChietiIl candidato è il candidato che rappresenta non solo il popolo del centro destra, ma anche tanti cittadini che riesce a rappresentare Cristiano Sicari, che magari non sono di centro destra, che non s ... ansa.it Elezioni, Donzelli a Chieti per la presentazione ufficiale della lista di Fd’IIn numerosi si sono ritrovati nel pomeriggio in Piazzale Marconi a Chieti per la presentazione ufficiale della lista Fratelli d’Italia a sostegno del candidato sindaco Cristiano Sicari ... rete8.it Chieti Progetto, ecco la lista civica a sostegno del candidato di centrodestra Cristiano Sicari https://www.abruzzospeciale.it/2026/05/05/chieti-progetto-ecco-la-lista-civica-a-sostegno-del-candidato-di-centrodestra-cristiano-sicari/ #abruzzo #abruzzospeciale - facebook.com facebook