La Settimana della Vara i progetti di Scurria per valorizzare la Festa
“La Vara al centro della cultura, del turismo, delle tradizioni e dell’identità di Messina non soltanto durante il giorno della processione. Quest’anno ricorre il centenario della ‘festa della rinascita’ che restituì ai messinesi, nel 1926, la grande festa dopo il lungo stop dovuto al terremoto.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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