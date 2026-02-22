La settimana di Dossier dai progetti catanesi in corso d' opera alla truffa della ballerina

Il dossier mette in evidenza come i progetti di riqualificazione urbana a Catania siano stati rallentati dai problemi di gestione e da irregolarità emerse durante le verifiche. Tra i lavori in corso, spiccano il porto Rossi e il corso Martiri, che hanno subito ritardi a causa di ritardi nei finanziamenti e di contenziosi. La situazione evidenzia le difficoltà nel portare avanti le opere pubbliche in modo efficace e rapido. La città attende sviluppi concreti su questi investimenti.

Dal futuro del Porto Rossi al corso Martiri, la mappa dei grandi progetti (in corso d'opera) a Catania. Per la città è una stagione di forti investimenti privati e sfide urbanistiche che, però, si scontrano con la lentezza della burocrazia pubblica e la necessità di infrastrutture adeguate. Giuseppe Bonaccorsi analizza la rinascita di luoghi rimasti fermi per anni o, come nel caso dello scalo diportistico privato, la ricostruzione o meno dopo il ciclone Harry. La truffa della ballerina arriva anche a Catania: come funziona la trappola del ghost pairing. Sono in aumento le denunce presentate dai cittadini catanesi che vedono sfumare centinaia di euro dopo aver chattato con amici o parenti tramite identità clonate. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it La settimana di Dossier: dal trasferimenti dei mafiosi catanesi con il 41bis alla settimana di Sant'AgataLa settimana di Dossier si apre con una notizia sulla riorganizzazione del 41 bis. La settimana di Dossier, dal cammino neocatecumenale al disagio di alcuni quartieri catanesiQuesta settimana su Dossier si esplora il cammino del movimento neocatecumenale, nato sotto la guida di Kiko Argüello, e il suo impatto sui quartieri di Catania. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La settimana di Dossier: il business dei morti al Cervello, quali sono le zone più inquinate di Palermo; Decriptati i nomi in codice del narcotraffico, tutti i cold case sugli scomparsi e gli architetti più influenti: la settimana di Dossier - AgrigentoNotizie; La settimana di Dossier, dai progetti catanesi in corso d'opera alla truffa della ballerina; La settimana di Dossier: patenti e mazzette, la rivoluzione phygital che può salvare i negozi di Palermo. La settimana di Dossier: il business dei morti al Cervello, quali sono le zone più inquinate di PalermoMazzette da 10, 20, 50 euro per prendersi un caffè, salme rilasciate senza autorizzazione e agenzie funebri favorite rispetto ad altre. All'ospedale Cervello, secondo la Procura, esisteva un vero e ... palermotoday.it Dall’ospedale del Vco alla Metro 1: i principali dossier della settimana in ConsiglioLa settimana in Consiglio regionale è stata caratterizzata dall’avanzamento di alcuni provvedimenti rilevanti in materia urbanistica, sanitaria, organizzativa e infrastrutturale. In secon ... ilrisveglio-online.it Dall'ospedale del Vco alla Metro 1: i principali dossier della settimana in Consiglio x.com LO SFRUTTAMENTO DEI RIDER Il dossier “La condizione di lavoro dei rider del food delivery”, pubblicato dalla Cgil, racconta però di un lavoro duro: turni di 8-10 ore al giorno, fino a 6-7 giorni a settimana, con compensi medi tra 2 e 4 euro lordi a consegna. I - facebook.com facebook