Valconca una settimana di eventi | da SalusErbe alle celebrazioni per la Festa della Liberazione

Fino al 26 aprile, la regione della Valconca ospita una serie di eventi che coinvolgono diverse attività. Il calendario include iniziative culturali, esposizioni, mercatini, spettacoli e visite guidate ai luoghi storici della zona. Tra gli appuntamenti si segnalano l’evento SalusErbe e le celebrazioni dedicate alla Festa della Liberazione, che prevedono incontri e manifestazioni pubbliche. La proposta si concentra su momenti di aggregazione e scoperta del patrimonio locale.

Fino al 26 aprile la Valconca propone un calendario ricco e articolato, costruito tra appuntamenti culturali, iniziative all’aria aperta, spettacoli, mercatini, mostre e occasioni di visita nei luoghi della storia e dell’identità del territorio. Una proposta diffusa che attraversa i Comuni della.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Vasto celebra la Festa della Liberazione: il programma delle celebrazioniVasto celebra la Festa della Liberazione: sabato 25 aprile il programma delle celebrazioni inizierà alle 9:15 con il raduno dei partecipanti in... Festa della Liberazione a Jesi: una settimana di iniziative tra cultura, memoria e intrattenimentoJESI - Il Comune di Jesi celebra la Festa della Liberazione con una settimana di iniziative che combinano cultura, memoria e intrattenimento. Una raccolta di contenuti Saluzzo celebra il 25 Aprile, una settimana di eventiÈ la settimana della Festa della Liberazione. Entra nel vivo il programma di Aprile. Un mese di Resistenza, il tradizionale calendario di incontri, spettacoli, testimonianze e momenti di riflessione ... targatocn.it Fiere, spettacoli e visite guidate in Valconca: al via una settimana di eventiFino al 26 aprile la Valconca propone un calendario ricco e articolato. A Saludecio l’appuntamento centrale della settimana è con SalusErbe: Le Radici del ... chiamamicitta.it