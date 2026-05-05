Vinicio Marchioni ha annunciato di essere stato candidato per il premio David Donatello 2026, la terza volta nella sua carriera. In un breve commento, ha espresso la speranza di ricevere un risultato positivo e ha sottolineato quanto sia gratificante ricevere riconoscimenti per il lavoro svolto su un personaggio. La sua candidatura si aggiunge a quelle precedenti, in un percorso che prosegue nel mondo del cinema italiano.

“Quando viene riconosciuto il grande lavoro fatto da un attore su un personaggio è sempre un riconoscimento bellissimo”. Così l’attore Vinicio Marchioni al Quirinale a margine dell’incontro dei candidati al David di Donatello 2026 con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Essere uno dei candidati come non protagonista per questo film, che è per un ruolo difficile, su un boss dell”ndrangheta, uno dei peggiori padri possibili immaginabili. Quindi è stato un grande lavoro, sono molto contento, perché poi sono delle occasioni queste meravigliose davvero, quindi è un privilegio essere qui, un onore essere qui. Vediamo come va la terza, vediamo se si sbagliano fino in fondo”, ha aggiunto Marchioni.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - David Donatello 2026, Vinicio Marchioni: “È la terza volta che mi candidano speriamo bene”

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