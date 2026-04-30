David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna mettono insieme un piacevole capitolo che trasforma il cast in un sindacato per la salvezza di Runaway

Da iodonna.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

M entre Steven Spielberg invita Hollywood a investire su storie originali altrimenti del cinema non rimarrà nulla, eccoci qui con due ripescaggi nel giro di due settimane: Michael e Il diavolo veste Prada 2. Il primo sta andando benissimo, il secondo lo seguirà a ruota, se non superandolo del tutto. Tutt’e due una risposta precisa alla necessità contemporanea dei vecchi miti. Del loro rassicurante essere parte di noi e di un passato pre digitale (il primo Prada uscì un anno prima dell’iPhone: pura preistoria). Il Diavolo veste Prada 2, finalmente il trailer ufficiale (e Miranda è più gelida che mai) X Leggi anche › Anna Wintour e Anne Hathaway ricreano “Il diavolo veste Prada” agli Oscar 2026 La differenza, con il biopic su Michael Jackson, è che i rischi per rimettere in piedi Miranda Priestley sono stati ben maggiori.🔗 Leggi su Iodonna.it

david frankel e la sceneggiatrice aline brosh mckenna mettono insieme un piacevole capitolo che trasforma il cast in un sindacato per la salvezza di runaway
© Iodonna.it - David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna mettono insieme un piacevole capitolo che trasforma il cast in un sindacato per la salvezza di Runaway

Notizie correlate

VIDEO | “InsieMe”, il progetto che trasforma la cucina in futuro: ragazzi con disabilità verso autonomia e lavoro, ecco le storiePrenderà il via a fine aprile e si concluderà il 1° dicembre 2026 con una grande festa finale il progetto “InsieMe: ricette inclusive”, promosso dal...

Pagelle Lecce-Fiorentina 1-1, i viola mettono la salvezza in cassaforteLa Fiorentina centra un pareggio in casa del Lecce e conquista un punto che di fatto porta la squadra di Vanoli in sicurezza in classifica a cinque...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Siamo come una band che si è riunita per un secondo album: parla il regista del ‘Diavolo veste Prada 2’; Il Diavolo Veste Prada 2, il nuovo film di David Frankel al Cinema Adriano di Firenze; Il diavolo veste Prada 2 di David Frankel - Close-up; L’arte e la creatività sono in pericolo: David Frankel ci racconta Il diavolo veste Prada 2.

david frankel david frankel e la«L’arte e la creatività sono in pericolo»: David Frankel ci racconta Il diavolo veste Prada 2David Frankel racconta Il diavolo veste Prada 2: dal ritorno di Miranda alle nuove sfide del settore, tra moda, cambiamenti e temi attuali. bestmovie.it

Il Diavolo Veste Prada 2, intervista al regista David Frankel: Amo pensare che Miranda e Andy lavoreranno sempre insiemeIl Diavolo Veste Prada 2 conquisterà le nostre sale il 30 aprile e quindi l'attesa dei fan del primo film è quasi finita. Noi l'abbiamo riempita intervistando David Frankel, regista anche de Il ... comingsoon.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.