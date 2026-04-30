M entre Steven Spielberg invita Hollywood a investire su storie originali altrimenti del cinema non rimarrà nulla, eccoci qui con due ripescaggi nel giro di due settimane: Michael e Il diavolo veste Prada 2. Il primo sta andando benissimo, il secondo lo seguirà a ruota, se non superandolo del tutto. Tutt’e due una risposta precisa alla necessità contemporanea dei vecchi miti. Del loro rassicurante essere parte di noi e di un passato pre digitale (il primo Prada uscì un anno prima dell’iPhone: pura preistoria). Il Diavolo veste Prada 2, finalmente il trailer ufficiale (e Miranda è più gelida che mai) X Leggi anche › Anna Wintour e Anne Hathaway ricreano “Il diavolo veste Prada” agli Oscar 2026 La differenza, con il biopic su Michael Jackson, è che i rischi per rimettere in piedi Miranda Priestley sono stati ben maggiori.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna mettono insieme un piacevole capitolo che trasforma il cast in un sindacato per la salvezza di Runaway

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Vent’anni dopo, “Il Diavolo veste Prada 2”, diretto sempre da David Frankel, scritto da Aline Brosh McKenna e prodotto da Wendy Finerman, torna senza leggerezza: più spot che cinema. Andy rientra in una Runway in crisi, Emily gestisce il potere degli in - facebook.com facebook