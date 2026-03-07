Liste d’attesa crollati del 30% le visite e gli esami effettuati dalle due aziende sanitarie di Parma Dati peggiori di tutta l' Emilia-Romagna

Le due aziende sanitarie di Parma hanno registrato un calo del 30% nelle visite e negli esami effettuati rispetto al periodo precedente alla pandemia. I dati mostrano un peggioramento rispetto alla media regionale dell'Emilia-Romagna, dove i numeri sono meno drastici. La diminuzione riguarda sia le prestazioni ambulatoriali che quelle diagnostiche, evidenziando una significativa riduzione dell’attività sanitaria nella zona.

Pietro Vignali: "Nonostante le ripetute smentite delle stesse aziende sanitarie, continuano le testimonianze di chi trova appuntamento. Rispetto dei tempi di legge nel 95% dei casi diffuso dalle aziende sanitarie di Parma? Non corrisponde al vero" "A Parma c'è stato un vero e proprio crollo delle prestazioni sanitarie erogate rispetto al periodo precedente la pandemia. È qui la vera spiegazione del perché si è acuito a livelli disastrosi il problema delle liste d'attesa." Lo ha dichiarato il Consigliere regionale e capogruppo in Consiglio comunale a Parma del gruppo che porta il suo stesso nome, Pietro Vignali. "Dai dati ufficiali delle...