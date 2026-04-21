Le pagelle dei manager che guidano gli ospedali bresciani | i migliori e i peggiori

In Lombardia, ogni anno vengono pubblicate le valutazioni sui direttori generali degli ospedali bresciani, con giudizi che riportano i risultati ottenuti e le aree di miglioramento. La consueta analisi si concentra sui punteggi assegnati ai manager della sanità locale, offrendo uno spaccato delle loro performance per il periodo di riferimento. I report evidenziano quali figure sono state valutate positivamente e quali, invece, hanno ricevuto voti più bassi.