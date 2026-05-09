La salute è un diritto non una merce Ora si può

Una proposta di legge di iniziativa popolare volta al rafforzamento del Servizio sanitario nazionale è stata depositata presso la Corte di Cassazione. A partire dal 15 maggio, sarà possibile firmare per sostenere questa iniziativa, che mira a riconoscere la salute come un diritto e non come una merce. La raccolta firme si svolgerà in diverse città e presso alcuni uffici pubblici, con l’obiettivo di raggiungere il numero necessario di adesioni.

Una proposta di legge di iniziativa popolare per «il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale» è stata depositata in Cassazione e il 15 maggio inizierà la raccolta di firme (si potrà firmare anche online). È IL RISULTATO di un lungo percorso che ha unito un gran numero di associazioni impegnate sulla salute, molte delle quali aderiscono al coordinamento “La via maestra”, insieme alla Cgil. Voci, competenze ed energie accomunate dall’obiettivo di riaffermare il diritto alla salute e rilanciare lo strumento che lo rende effettivo: il Servizio sanitario nazionale (Ssn). La proposta di legge indica le azioni da intraprendere per...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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