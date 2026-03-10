La Fondazione Diritto e Salute lancia un messaggio chiaro | la salute deve tornare al centro

La Fondazione Diritto e Salute ha organizzato un evento in Campania dedicato all’importanza di mettere la salute al centro delle politiche pubbliche. L’iniziativa rappresenta il primo passo di un percorso partecipativo che coinvolge cittadini, associazioni e istituzioni. Durante l’evento si è discusso del diritto universale alla salute e della necessità di una nuova visione etica nel settore sanitario.

Un evento aperto in Campania per il primo passo di un percorso partecipativo nel segno del diritto universale della Salute e nella necessità di una nuova visione etica. L’importante iniziativa che si terrà nella meravigliosa location della Villa Signorini, ad Ercolano, il prossimo 8 maggio, metterà insieme la tematica del Business del Barter Trading dell’I.C.C. Spa Istituto Credito Complementare e le tematiche della Fondazione Diritto e Salute per un evento unico. Non è affatto una novità che la questione della malasanità in Italia sia complessa, se ne parli spesso e che per dimostrarne l’esistenza si debba affrontare un iter burocratico cosí complesso, arduo e impegnativo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

